Non solo Depay: Juventus, pronto un altro colpo in attacco per Allegri

La Juventus non intende fermarsi e dopo Depay proverà a prendere un altro attaccante. I contatti sono stati avviati, sorride Allegri.

L’acquisto di Filip Kostic ha rasserenato l’umore di Massimiliano Allegri, chiamato a vincere subito oggi per rispondere al Milan e all’Inter. La gara contro il Sassuolo consentirà subito di vedere all’opera l’ex Eintracht Francoforte: resta soltanto da vedere se giocherà largo a sinistra in un 3-5-2 o nel tridente offensivo del 4-3-3. La rosa, nonostante l’ultimo innesto, appare comunque incompleta. Un pensiero condiviso dal club, che conta di chiudere a breve una doppia operazione.

A mancare, in particolare, è un elemento di qualità che possa far rifiatare Dusan Vlahovic. Moise Kean infatti, dopo l’esclusione per motivi disciplinari nell’amichevole persa per mano dell’Atletico Madrid, è stato inserito nella lista dei partenti. Per lui, di recente, si era fatto avanti il Nizza ma la trattativa non è decollata. Resta ancora in piedi l’opzione Nottingham Forest.

Il suo futuro appare quindi segnato, anche alla luce del deludente bottino totalizzato nell’ultima stagione (6 reti in 44 apparizioni). A prendere il suo posto sarà Memphis Depay, finito fuori dal progetto del Barcellona. Le parti sono al lavoro per concretizzare la risoluzione del contratto, con l’olandese che intanto ha già fatto sapere di gradire la proposta da 7 milioni messa sul piatto dai bianconeri. E non finisce qua, perché il club a breve tornerà alla carica per Marko Arnautovic.

Juventus, non solo Depay: Arnautovic resta nel mirino

L’austriaco, andato subito a segno ieri su rigore, è un profilo che piace molto al responsabile dell’area sport Federico Cherubini per la sua capacità di legare il gioco e partecipare alla costruzione della manovra. Il dirigente, stando a quanto riportato su Twitter da Nicolò Schira, di recente ha avuto modo di confrontarsi con il suo entourage ribadendo la volontà di portarlo a Torino.

Strapparlo al Bologna, però, appare quanto mai complicato visto che Sinisa Mihajlovic, nel ruolo di punta centrale, può disporre soltanto dell’ex Inter e di Musa Barrow. I rossoblù lo ritengono imprescindibile tuttavia la situazione potrebbe cambiare nel caso in cui i felsinei riuscissero a prendere dalla Roma Eldor Shomurodov. Un gioco ad incastri complicato, ma non impossibile da portare a termine.