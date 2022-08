Annuncio ufficiale e salti di gioia: Lazio, la notizia è una manna

Sospiro di sollievo in casa Lazio e per Maurizio Sarri per le condizioni di uno dei suoi: sono arrivati gli esiti degli esami dopo l’infortunio.

La Lazio nella giornata di ieri ha portato a casa, sotto gli occhi dei propri tifosi che si sono riuniti allo Stadio Olimpico, la prima vittoria stagionale. Dopo essere andati sotto di un gol (segnato da Marko Arnautovic su rigore), i biancocelesti hanno prima pareggiato e poi raddoppiato. Strappando così i tre punti fortemente voluti. Al termine della gara sono anche arrivate dichiarazioni che hanno tranquillizzato l’intero ambiente.

Maurizio Sarri, e con lui l’intera tifoseria biancoceleste, può adesso tirare un sospiro di sollievo. Con la stagione appena cominciata, la squadra non è ancora al completo e tra gli indisponibili c’è Pedro. Un giocatore che lo scorso anno è risultato spesso fondamentale.

Già sul finale della passata edizione di Serie A, lo spagnolo è stato spesso lontano dal campo per via di alcuni problemi fisici. Proprio delle sue condizioni, allora, ha parlato ieri il dottor Rodia, medico del club. Le sue dichiarazioni hanno tranquillizzato i sostenitori della Lazio. Ecco allora quali sono stati gli esiti degli esami condotti per l’attaccante.

Lazio, le ultime sulle condizioni di Pedro: l’infortunio è meno grave del previsto, sospiro di sollievo per Sarri

Una volta terminato il match che ha impegnato la Lazio contro il Bologna nel pomeriggio di ieri, ai microfoni di ‘Lazio Style Channel’, ha parlato il medico del club Rodia. Queste le sue dichiarazioni: “Pedro? Diciamo che lui nei primi minuti con il Valladolid ha subito un trauma distorsivo importante, però per fortuna sono escluse fratture e lesioni ai legamenti“.

“Ha un trauma importante – ha aggiunto il medico del club biancoceleste sullo spagnolo – ma procede tutto nel migliore dei modi e speriamo in un rientro a breve” Con l’occasione, sono stati dati aggiornamenti anche sulle condizioni di Zaccagni: “Ha ricevuto una botta al costato, non solo lui ma anche altri hanno avuto traumi contusivi ma niente di importante”.