Calciomercato Torino, colpo grosso a sorpresa? Contatto con l’agente

Il Torino, reduce dal debutto positivo in campionato contro il Monza, valuta un altro rinforzo per Juric: contatti in corso con l’agente.

Clima sereno in casa Torino, dopo il debutto vincente in campionato. Le reti messe a segno dal neo-arrivato Aleksey Miranchuk e Antonio Sanabria hanno consentito ai granata di battere il Monza e conquistare i primi tre punti della stagione. I granata torneranno in campo il 20 agosto in casa contro la Lazio e nell’occasione il tecnico Ivan Juric spera di poter avere a disposizione ulteriori rinforzi.

In difesa, ad esempio, prosegue il casting per individuare il sostituto di Gleison Bremer. Nel mirino del direttore sportivo Davide Vagnati è finito da tempo Perr Schuurs dell’Ajax: i contatti vanno avanti da ormai diversi giorni e l’intenzione del dirigente è quella di pervenire alle strette di mano decisive a stretto giro di posta. Sul piatto in particolare, come riportato da ‘De Telegraaf’, sono stati messi 9.5 milioni più altri 3.5 di bonus legati a determinati obiettivi.

Ora si attende soltanto la replica dei Lancieri, attesa nella giornata odierna. Nella lista è finito pure Isak Hien, che il Djurgardens valuta intorno ai 4 milioni. A centrocampo, invece, molto dipenderà dal modo in cui si evolverà la situazione riguardante Sasa Lukic. Il serbo, a sorpresa, è ai ferri corti con la società ed ha chiesto di poter andare via. Ecco perché il Torino ha ricominciato a seguire Nahitan Nandez.

Torino, Nandez torna nel mirino: il Cagliari ci pensa

L’uruguaiano, reduce da una stagione deludente (appena 2 assist in 22 presenze complessive), fin qui è rimasto al Cagliari. Il suo futuro, però, sarà lontano dalla Sardegna. I rossoblù, infatti, intendono cederlo al fine di liberarsi di un stipendio troppo pesante per la Serie B ed incamerare risorse fresche da destinare ai prossimi colpi.

L’agente dell’argentino Pablo Betancur, stando a quanto riportato su Twitter da Nicolò Schira, ha iniziato a muoversi contattando proprio la dirigenza del Toro. Ulteriori sviluppi sono attesi a breve ma intanto alla corsa verso Nandez si è iscritto pure il Napoli, alla ricerca di elementi con i quali potenziare la linea mediana di Luciano Spalletti. Il calciatore, dal canto suo, spinge per andare via ma intanto si è messo a disposizione del tecnico Fabio Liverani, in attesa di ricevere aggiornamenti sul proprio futuro.