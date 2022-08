“Non me ne vogliano, ma…”: Milan, la sentenza di Bergomi spiazza Pioli

Dichiarazioni della bandiera dell’Inter nei confronti dei cugini del Milan. L’ex difensore nerazzurro non le manda certo a dire.

Milan e Inter hanno entrambe vinto al loro esordio. Pur con qualche difficoltà di troppo (e con qualche polemica) i rossoneri hanno superato l’Udinese. Stessa cosa ha fatto l’Inter a Lecce grazie ad un gol nel finale.

Gli ingredienti per una rinnovata sfida Scudetto tra le due milanesi sembrano esserci, anche se entrambe dovranno al più presto registrare alcune cose e correggere alcune sbavature. Un pensiero che è simile a quello dell’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi il quale, durante Sky Calcio Club, ha chiarito come entrambe le squadre debbano migliorare e che, a differenza di quanto si pensi, non ci sono tante differenza tra la vittoria del Milan e quella dell‘Inter.

“Oggi ho letto di una diversità tra la vittoria del Milan e quella dell’Inter.” ha dichiarato Bergomi. “Anche il Milan ha avuto le sue difficoltà con l’Udinese. Non me ne vogliano i tifosi rossoneri ma due gol per la squadra di Pioli sono stati dei grandissimi regali da parte della difesa dell’Udinese.”

Inter e Milan, il parere di Bergomi: “Lo Scudetto…”

“Si vede che il Milan gioca con entusiasmo. Sono sereni dopo la vittoria dello Scudetto.” ha continuato Bergomi. “L’Inter sappiamo come gioca, è andata in difficoltà quando la partita si è sporcata. Ci sono cose che si ripetono dall’anno scorso. E’ una squadra che in questo momento ha bisogno di lavorare. Le qualità ci sono, ma bisogna essere pazienti.”

Infine un pronostico Scudetto. Bergomi fa la sua personalissima griglia di partenza della Serie A: “Penso sarà un discorso tra Milan, Inter, Juventus e Roma. Però dico anche occhio al Napoli perché è una squadra che mi intriga molto.”