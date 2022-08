Il mercato dell’Atalanta non è ancora finito. Esulta Gasperini, trovato l’accordo per l’acquisto di un nuovo difensore.

L’Atalanta ha cominciato bene la sua stagione, con la vittoria conquistata alla gara d’esordio contro la Sampdoria. Serviva proprio questo alla squadra di Gasperini, soprattuto in vista di una stagione che vedrà la Dea concentrata sul tenere il passo delle prime della classe, seppur con qualche addio eccellente in questa sessione estiva di calciomercato.

Lo stesso allenatore, di fatto, ha lamentato proprio una costruzione della rosa fatta in maniera particolare, e senza seguire in maniera pedissequa quelle che sono le sue idee di gioco (“Non è l’Atalanta che mi aspettavo, è come se il mercato partisse adesso”, parole del 9 agosto). Ma la dirigenza non è stata a guardare, ed in queste ore pare si sta per chiudere un colpo in entrata.

Atalanta, ecco Soppy: accordo con l’Udinese, manca l’ultimo step

Uno dei giocatori sui quali la Dea ha posto l’attenzione è Brandon Soppy, difensore del Sassuolo che ha anche giocato titolare nel match d’esordio dei friulani contro il Milan. L’Atalanta ci sta lavorando da un po’, e pare che adesso si stia per arrivare ad una fumata bianca.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, la Dea avrebbe trovato l’accordo con l’Udinese: affare da 9 milioni di euro più bonus. Cosa manca per definire l’affare? Gli ultimi dettagli e quello che sarà l’accordo con il giocatore stesso. C’è grande fiducia, l’Atalanta è pronta ad accogliere un nuovo giocatore.