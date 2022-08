Sampdoria-Atalanta, querelle per la decisione arbitrale: stoccata ufficiale

Ancora polemiche dopo il match di Serie A tra Sampdoria e Atalanta. Il VAR ha già fatto discutere dopo i primi 4 match di campionato.

Nella giornata di ieri la Serie A ha avuto inizio. Come di consueto non potevano mancare le polemiche arbitrali e subito dopo pochi minuti è stato il VAR ‘a fare da padrone’. Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere le polemiche relative a Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta con quest’ultimo match subito nell’occhio del ciclone.

Nel primo tempo ha fatto discutere la decisione dell’arbitro di annullare la rete al club blucerchiato al centrocampista Leris. Proprio quest’ultimo ha commentato la gara sui canali ufficiali della Sampdoria e di certo non le ha mandate a dire:

“In campo va tutto veloce e non si sente l’avversario. Io ho visto che la palla era lunga, mi sono allargato e forse l’ho toccato. Poi ho rivisto meglio le immagini e per me non era affatto fallo”. Il centrocampista ha parlato di questo ed ha poi commentato la gara.

Sampdoria, Leris commenta il match contro l’Atalanta

Nonostante la sconfitta la squadra di Giampaolo ha disputato una buona gara e per certi versi lo 0-2 contro l’Atalanta è immeritato. Nel secondo tempo, in particolare, il club blucerchiato ha più volte sfiorato il pareggio, trascinato dall’eterno Fabio Quagliarella, subentrato nella ripresa. Ecco le sue parole:

“Abbiamo preparato bene la gara, questo risultato non è giusto. Abbiamo colpito un palo, una traversa e c’è stato un gol annullato. La prestazione? Il mister crede in me e io voglio ripagare in campo la sua fiducia, certo c’è rammarico per questa sconfitta. Crediamo molto nella squadra e possiamo competere con tutti. Ora guardiamo avanti che la settimana prossima c’è la Juventus e vogliamo fare risultato”.