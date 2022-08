Colpo di scena sul mercato: niente Napoli, il big verso la Fiorentina

Il suo futuro non sarà a Napoli. Sul calciatore c’è stata l’irruzione della Fiorentina e adesso sembra proprio che il futuro sarà viola.

Per lungo tempo era stato inseguito dal Napoli. De Laurentiis e Giuntoli avevano visto in lui il rinforzo ideale per quella zona del campo. Poi la situazione è cambiata e alcuni movimento di mercato hanno stravolto tutto.

Così Antonin Barak, centrocampista del Verona lungamente corteggiato dal Napoli, è finito nel mirino della Fiorentina e adesso pare che i Viola siano pronti a prelevarlo. A dare la notizia il collega Alfredo Pedullà che, dal suo sito ufficiali aggiorna i tifosi sul colpo di scena.

L’Hellas Verona ad inizio mercato chiedeva una cifra attorno ai 18 milioni, ma l’avvicinarsi della deadline e la voglia da parte degli scaligeri di fare cassa avrebbero fatto scendere la valutazione sui 12 milioni più bonus. Una cifra ampiamente alla portata delle tasche della Fiorentina, con Commisso che potrebbe quindi decidere di aprire il portafogli e regalare il centrocampista al tecnico Vincenzo Italiano.

Fiorentina, un intreccio con Napoli e Villarreal. Ma alla fine arriva Barak

Gli intrecci di mercato si sa, sono complicati. Barak, come detto, è stato a lungo vicino al Napoli. Gli azzurri però nelle ultime giornata hanno virato pesantemente su Ndombele del Tottenham. Sempre dal Tottenhan Napoli e Fiorentina avevano messo nel mirino Lo Celso.

Niente da fare per entrambe, con Lo Celso che alla fine è riuscito a convincere gli Spurs per un ritorno al Villarreal. A questo punto, con Lo Celso al Villarreal e il Napoli vicino a Ndombele, la pista Barak rimaneva una delle poche percorribili. Così come, dall’altro lato per il Verona, la Fiorentina restava una delle poche acquirenti.