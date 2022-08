Juventus, non solo Di Maria: ultim’ora e ancora problemi per Allegri

Continua il pomeriggio difficile della Juventus. Dopo lo stop di Di Maria, ancora un’ultim’ora gela i piani di Massimiliano Allegri: la notizia.

L’esordio è stato convincente, anche se agrodolce. Dopo il 3-0 rifilato al Sassuolo, la Juventus è stata già costretta a dire momentaneamente addio ad Angel Di Maria. Noie muscolari per l’ex Paris Saint-Germain, che dovrà stare fermo ai box per una ventina di giorni almeno.

Problemi che si aggiungono a quelli che nascono anche da queste ultime settimane di mercato. La rosa di Massimiliano Allegri non è ancora completa. Non solo vanno chiuse alcune cessioni, ma si spinge per gli arrivi di Depay e Paredes.

Arrivo di Paredes che, però, potrebbe essere a serio rischio dopo l’ultim’ora lanciata da ‘Sky Sport’ e che riguarda proprio il futuro prossimo del centrocampo bianconero. E che, per certi versi, minaccia di gelare i piani di Allegri.

Juventus, problemi per Paredes? Ecco l’ostacolo per Allegri

Secondo quanto twittato da ‘Sky Sport’, dunque, ci sarebbero problemi per la cessione di Adrien Rabiot al Manchester United. Se la trattativa appariva ormai in definizione negli scorsi giorni, adesso sorgono diverse complicanze. “Si blocca la cessione di Rabiot allo United – racconta la nota emittente – Richieste ritenute alte e giocatore non convinto. Questo complica la trattativa Paredes, da capire se si andrà avanti lo stesso col PSG“.

Incroci, incastri e ostacoli di mercato che preoccupano Massimiliano Allegri. Rabiot ormai è ritenuto in uscita dalla Juventus, mentre l’acquisto di Paredes risultava prioritario in questo finale di agosto. Adesso bisognerà attendere gli sviluppi da Manchester e capire quale futuro attenderà il centrocampo bianconero. Intanto la Vecchia Signora naviga a vista.