Calciomercato Salernitana, doppio colpo in arrivo: il comunicato del club

Salernitana, doppia buona notizia per i tifosi granata. Doppio colpo alle porte, di cui uno è già ufficiale: c’è anche il comunicato.

La Salernitana del presidente Danilo Iervolino è ancora attiva sul mercato per provare ad essere il più competitiva possibile. Il club granata, salvatosi per il rotto della cuffia nell’ultima giornata dello scorso campionato, ha ancora come obiettivo la permanenza in Serie A. Quest’anno, però, un po’ di cose sono cambiate, a partire dall’addio del direttore sportivo Walter Sabatini, sostituto dall’ex Roma Morgan De Sanctis.

L’uomo mercato è chiamato a rinforzare la rosa di mister Davide Nicola e a regalare ai tifosi innesti che possano fare al caso del progetto tecnico e societario. Prima di tutto, però, bisogna confermare i giocatori importanti già presenti in rosa. Uno tra questi è Pasquale Mazzocchi, alle prese con un tira e molla che va avanti da diverse settimane.

Calciomercato Salernitana, Mazzocchi pronto a rinnovare

La svolta, oggi, sembra essere finalmente arrivata. Come riferisce il portale ‘TuttoSalernitana’, il matrimonio tra la società campana ed il calciatore è destinato a proseguire. Il patron Iervolino sarebbe sceso in campo in prima persona, con una telefonata che avrebbe definitamente sbloccato la trattativa.

Accontentate, dunque, le precise richieste di Nicola con un passo importante. Il calciatore, uno dei protagonisti della quasi rocambolesca salvezza dello scorso anno, sente l’esigenza di sentirsi importante ed il club sembra averlo accontentato. L’affare, infatti, si concluderà sulla base di un ingaggio da 650mila euro più bonus. In più, per Mazzocchi è previsto un progressivo aumento di ingaggio fino al 30 giugno 2026, data limite del suo nuovo contratto. Salti di gioia per la tifoseria che ritrova definitivamente il titolare della corsia di destra.

Ufficiale, arriva Maggiore dallo Spezia

Intanto, arriva un’altra buona notizia, ovvero l’ufficialità dell’ingaggio di Giulio Maggiore dello Spezia. Con una nota ufficiale apparsa sui propri canali, la Salernitana ha comunicato quanto segue: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Spezia Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’98 Giulio Maggiore. Il calciatore, che si è legato al club granata fino al 2026, indosserà la maglia numero 25″.