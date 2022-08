Juventus, doccia gelata per i tifosi: annuncio in diretta dell’agente

Juventus, l’annuncio in diretta tv è una batosta per il calciomercato della dirigenza bianconera: l’agente svela tutto.

La Juventus di Andrea Agnelli ha iniziato col piede giusto il campionato. Il netto 3-0 ai danni del Sassuolo di Alessio Dionisi ha fatto in modo che i bianconeri iniziassero alla grande dinanzi ai tifosi di casa. La prima gioia di Angel Di Maria e la doppietta di Dusan Vlahovic hanno fatto impazzire i tifosi.

In ogni caso, nonostante l’ottimo risultato, il club bianconero pensa ancora al calciomercato in entrata. I colpi relativi a Pogba, Di Maria, Bremer e Kostic sembrano non bastare. Serve qualcosa in più? Forse in attacco, dove un vice Vlahovic non guasterebbe visto che il rapporto con Moise Kean potrebbe giungere al capolinea. L’indiziato numero uno per quel ruolo, fino a qualche settimana fa, sembrava essere Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus, parla l’agente di Morata

L’attaccante spagnolo, ritornato all’Atletico Madrid dopo il prestito proprio alla Juventus nell’ultima stagione, ha il destino oramai già segnato. Per Morata, infatti, un ritorno in Serie A con la casacca del club piemontese sembra essere quasi un’utopia.

A tal proposito si è esposto il suo agente Juanma Lopez che ai microfoni del ‘Chiringuito’ ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo assistito. Un breve intervento è bastato per spiazzare i tifosi della Juventus. Di seguito uno stralcio di quanto da lui dichiarato: “Il futuro di Alvaro Morata? Al momento io dico che lui resterà all’Atletico Madrid. Oramai siamo ad agosto. Resta? Lui ha un contratto con l’Atletico. Sì, resta”.