Calciomercato Milan, colpo per Pioli: svelata la priorità di Maldini

Il Milan è alla ricerca di almeno un altro rinforzo per il centrocampo. La società ha già in mente il profilo e potrebbe impegnarsi nella trattativa in qualsiasi momento.

La prima della stagione è andata bene. Il Milan, non senza qualche difficoltà, è riuscita a portare i tre punti a casa contro l’Udinese, mettendosi così sulla scia delle varie e principali rivali, anche loro vincenti alla prima di campionato. Il campo è importante però anche per dare dei segnali sulle necessità della rosa in quanto al calciomercato. I rossoneri sono senza dubbio una squadra completa, ma c’è bisogno di almeno un altro elemento a centrocampo: un mediano vero e proprio.

Al servizio di mister Pioli c’è bisogno di un elemento più difensivo, che “protegga” la difesa, con fisicità e abilità nel mantenere la linea alta, facendo pressing. Per intenderci, servirebbe il dopo-Kessie.

Secondo gli attuali parametri della società, è possibile che si punti a un profilo giovane, che possa crescere in rossonero e lì affermarsi. Perciò la logica porta a vedere favorito Raphael Onyedika del Midtjylland.

Milan, per il centrocampo Onyedika del Midtylland: le ultime

Il nigeriano di 21 anni è da tempo nella lista di Maldini e Massara, in cima alle preferenze. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, la società danese chiede circa 7 milioni di euro, che il Milan vorrebbe ridimensionare. Secondo il club milanese, infatti, la cifra è decisamente alta.

Onyedika in stagione ha già accumulato otto partite, mostrando un eccellente livello, oltre al fatto che così giovane ha anche esperienza in campo internazionale, avendo disputato già Champions ed Europa League. Altri sondaggi sono stati effettuati per Sander Berge, centrocampista 24enne dello Sheffield, ma Onyedika sembra essere in cima alla lista. Potrebbe essere il prossimo tentativo di Maldini e Massara.