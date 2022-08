“Nuovo incontro”: Napoli, l’affare più atteso si può sbloccare mercoledì

Napoli, la giornata di mercoledì può essere quella decisiva per chiudere l’affare più atteso dalla piazza: nuovo incontro in arrivo.

La SSC Napoli di mister Luciano Spalletti ha iniziato col piede giusto il campionato di Serie A 2022/2023. Il club partenopeo, nel tardo pomeriggio di ieri, ha portato a casa tre punti importantissimi dallo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Il 2-5 finale ha regalato la vittoria agli azzurri.

Una vittoria giunta anche grazie ai nuovi arrivati. Su tutti Kvaratskhelia, il georgiano che ha già fatto impazzire i tifosi con un gol di testa ed un assist decisivo. Nonostante ciò manca manca ancora qualcosa. Le voci di mercato intorno ai partenopei sono davvero tante, ma la più insistente riguarda Giacomo Raspadori.

Calciomercato Napoli, nuovo incontro col Sassuolo per Raspadori

Giacomo Raspadori è nel mirino della SSC Napoli da diverse settimane. Il calciatore neroverde è rimasto in panchina nella gara di ieri contro la Juventus viste le voci di mercato sul suo conto. Nelle ultime settimane, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’amministratore delegato Giovanni Carnevali si sono incontrati più volte per provare a trovare la quadra. La cosa non è riuscita, ma potrebbero esserci novità.

Secondo quanto riferito dal portale ‘Tuttomercatoweb.com’ il giocatore vuole solo la maglia azzurra e potrebbe continuare a spingere per andare via dall’Emilia. Mercoledì, inoltre, l’affare può sbloccarsi definitivamente. Il motivo? Tra Napoli e Sassuolo è previsto un incontro per trovare l’accordo definitivo.