Inter, che tegola per Inzaghi: è ufficiale, un altro infortunio

Spunta un problema per Simone Inzaghi. Un altro infortunio ha colpito la rosa nerazzurra in vista del prossimo match contro lo Spezia.

Arrivano ancora brutte notizie per l’Inter di Simone Inzaghi. Certo, la vittoria all’esordio contro il Lecce ha dato finalmente certezze alla squadra nerazzurra che ha cosi potuto portare a casa i primi tre punti della stagione. Un successo arrivato in extremis, con la rete di Denzel Dumfries che ha fatto esultare di gioia tutta la squadra nerazzurra.

Eppure, non è tutto oro quello che luccica. Il fatto di aver portato a casa la vittoria soltanto nel finale ha fatto rumoreggiare qualcuno, ed in queste ore è arrivata anche una notizia che di sicuro non farà sorridere Inzaghi.

Inter, infortunio anche per Mkhitaryan: il comunicato

Prima dell’inizio del campionato sono arrivate già brutte notizie per Inzaghi, con l’infortunio di Brozovic. Ed ora è arrivato anche un altro problema per l’allenatore nerazzurro. E’ spuntato un altro infortuno, che stavolta ha colpito Mkhitaryan. Il giocatore armeno dovrà quindi fermarsi e non potrà scendere in campo sicuramente per la prossima partita.

Gli accertamenti strumentali, infatti, hanno evidenziato “un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni del centrocampista nerazzurro saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Un problema non da poco per Inzaghi.