Ansia Juventus, Allegri rischia di perdere uno dei migliori: esami in corso

Debutto con gol per Angel Di Maria in occasione di Juventus-Sassuolo, tuttavia il giocatore è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per un problema fisico. Le ultime.

La gara con il Sassuolo ha chiuso la prima giornata del campionato di Serie A 2022-23 e portato alla Juventus la prima vittoria dell’anno. Tre punti per altrettanti gol, di cui una doppietta di Vlahovic e la rete di Di Maria. Il giocatore era all’esordio assoluto nel massimo campionato italiano. Una notte quasi perfetta, se non fosse accaduto che al 66′ il giocatore argentino è stato costretto al cambio.

L’ex PSG, infatti, ha accusato un fastidio muscolare all’adduttore sinistro, ragion per cui ha dovuto lasciare il terreno di gioco. Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, non è apparso eccessivamente preoccupato nel post-match, ma la diagnosi arriverà soltanto in mattinata.

Di Maria, alla pari che Paul Pogba, alle prese con la terapia conservativa per smaltire l’infortunio al menisco, è arrivato intorno alle 10:30 presso il JMedical per gli accertamenti.

Juventus, Di Maria in clinica per gli esami: le ultime sull’infortunio

Il giocatore argentino è stato accolto all’esterno della clinica da molti tifosi, accorsi per un autografo e una foto ricordo con il campione. Angel Di Maria è apparso sereno e sorridente, come racconta ‘SKY’, anche perché il fastidio era stato avvertito già durante la settimana precedente e si era risolto con nulla di serio, al punto che è riuscito anche a partecipare al primo match.