Juve, allarme Di Maria: Allegri spiega tutto in diretta

Nel post partita Massimiliano Allegri ha parlato della vittoria della Juve. Buone notizie e non solo dopo il trionfo con il tris contro il Sassuolo.

Un esordio vincente condito da qualche preoccupazione di troppo. La Juve di Massimiliano Allegri conquista i primi tre punti della stagione grazie ad un netto 3 a 0 sul Sassuolo, vittima sacrificale della serata all’Allianz Stadium. Angel Di Maria ed un doppio Vlahovic regalano i 3 punti al club torinese.

Nonostante la vittoria il tecnico livornese deve fare i conti con i problemi in infermeria, una situazione con la quale ha avuto difficoltà negli ultimi dodici mesi. Nel finale del match sono infatti usciti per infortunio prima Angel Di Maria e successivamente Zakaria, rimasto comunque in campo fino a fine match.

Nel post partita Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN ed ha rilasciato dichiarazioni sulle condizioni del giocatore: “Ha sempre la faccia un pò così, ha avuto quel problema all’adduttore anche una settimana fa. Sono cose che capitano, ma l’importante è aver vinto questa partita. Non era una cosa facile”.

Juve, Allegri e la situazione su Di Maria

Il tecnico poi continua commentando la situazione del giocatore: “Non sono preoccupato delle sue condizioni, domani vedremo l’esito degli esami. Queste cose capitano a volte durante le partite”. Il tecnico ha poi parlato dei nuovi acquisti ed ha elogiato il centrale brasiliano Gleison Bremer:

“Mi sono meravigliato, si è inserito benissimo. Ha un buon piede ed è molto tranquillo quando gioca, ha fatto un’ottima gara. Vlahovic? Quando segna è contento, ma ovviamente bisogna migliorare in alcune cose. Dusan aveva bisogno però di fare due gol stasera.