Milan, manna in arrivo per Pioli: l’annuncio fa esultare i tifosi

Il Milan riceve la notizia che aspettava da giorni: l’annuncio fa così tirare un sospiro di sollievo a Pioli e ai tifosi.

Salti di gioia in casa Milan per la notizia arrivata, notizia che si attendeva ormai da giorni. Il giocatore torna in condizione dopo l’infortunio e può, con ogni probabilità, anche prendere parte già alla sfida contro l’Atalanta prevista la serata di domenica 21 agosto.

Il Milan e Stefano Pioli possono adesso tirare un sospiro di sollievo. È infatti arrivata la novità tanto attesa sulle condizioni di Sandro Tonali. Il centrocampista che, specialmente sul finale della scorsa stagione, è stato un protagonista assoluto della vittoria dello scudetto, ora è tornato ad allenarsi.

In amichevole contro il Vicenza il 6 agosto il centrocampista aveva rimediato un infortunio muscolare e il club è corso ai ripari prima che la situazione peggiorasse. Perciò, tra riposo e terapie la situazione è rientrata. Ecco le ultime.

Milan, Tonali torna ad allenarsi e Pioli spera ora di averlo a disposizione domenica contro l’Atalanta

Il Milan riceve buone notizie. Come riferito solamente pochi minuti fa da ‘MilanNews.it’, infatti, quest’oggi ha preso parte all’allenamento della squadra con Stefano Pioli anche Sandro Tonali. Assente in gruppo dal 6 agosto per un problema muscolare. Ha perciò oggi svolto l’intera seduta di allenamento, ad eccezione della partitella finale.

La speranza del tecnico rossonero è ora quella di poterlo avere a disposizione e al 100% della condizione fisica già per domenica 21 luglio. La squadra, infatti, raggiungerà il Gewiss Stadium per affrontare l’Atalanta. Dopo aver saltato la prima di campionato, ora Tonali potrebbe esserci per la seconda a Bergamo contro la Dea.