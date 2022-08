Inter, ora è braccio di ferro: 20 milioni per l’affare, la mossa di Marotta

L’ad dell’Inter Beppe Marotta è impegnato ad assecondare l’ultima richiesta di mercato di Simone Inzaghi: colpo da 20 milioni di euro

La vittoria con il Lecce all’ultimo sospiro ha permesso all’Inter di cominciare con un passo deciso. Simone Inzaghi ha ricevuto in largo anticipo quasi tutti i calciatori richiesti. L’allenatore piacentino però ha ancora un ultimo desiderio. In realtà si tratta di una vera e propria esigenza, come non ha mancato di ribadire appena si è presentato davanti ai microfoni.

L’addio di Andrea Ranocchia, passato al Monza al termine del suo contratto, ha creato una vacanza in difesa. Ai nerazzurri manca ancora l’alternativa a Stefan De Vrij. L’olandese è l’unico senza alternativa in rosa. Inzaghi vuole cautelarsi il prima possibile ma le casse della società non permettono ormai da tempo grossi sfarzi. Sono tre le opzioni maneggiate da Beppe Marotta.

Inter, obiettivo Akanji ma c’è il muro del Borussia Dortmund: Acerbi e Tanganga le alternative allo svizzero

Il rinforzo individuato dall’ad Beppe Marotta è Manuel Akanji. Il centrale svizzero è in scadenza nel 2023 con il Borussia Dortmund. I gialloneri però non hanno nessuna intenzione di fare sconti all’Inter. La squadra tedesca resiste infatti all’intenzione di incassare 20 milioni di euro per il difensore nato a Neftenbach.

Una cifra giudicata eccessiva dall’Inter, considerata pure la prossimità della scadenza del contratto dello svizzero. Da parte di Akanji, come spiega ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è la volontà di trasferirsi a Milano e cominciare una nuova avventura. Per farlo sarebbe disposto anche a prolungare di un ulteriore anno il suo contratto con il Borussia per poi passare in prestito all’Inter. I gialloneri anche in questo caso però non si smuovono dall’obbligo di riscatto. Ragione per cui i nerazzurri continuano a setacciare il mercato.

L’alternativa è rappresentata da Francesco Acerbi, ormai in totale rottura con la Lazio ed in uscita. Il calciatore avrebbe poi il vantaggio di conoscere Inzaghi, con cui ha lavorato durante la lunga esperienza romana del tecnico. La società del presidente Lotito però chiede 4 milioni di euro. Una cifra considerata eccessiva per un calciatore di 34 anni e in partenza.

Spunta poi nuovamente il nome di Japhet Tanganga. Il difensore lascerà gli Spurs, disposti a cederlo pure in prestito ma con obbligo di riscatto ma l’Inter è disposta a fare uno sforzo economico solo per Akanji.