Juve, doccia gelata per Allegri: il bianconero dice ‘no’ e blocca tutto

Juve, l’affare in entrata si complica. Tutto bloccato a causa di uno dei bianconeri in partenza: non c’è ancora l’intesa per l’addio.

La Juventus ha bisogno di sbloccare diverse situazioni interne per dare uno slancio a questa sessione estiva di calciomercato. Il nodo cruciale in queste ore riguarda per forza di cose il centrocampo. Con l’infortunio di Pogba, che ha deciso comunque di non operarsi riducendo dunque i tempi di recupero, è stato necessario dare un altro sguardo al mercato e capire come comportarsi.

Cosi Arrivabene e Cherubini stanno lavorando in queste ore per cercare di arrivare ad un nome che possa soddisfare Massimiliano Allegri. Eppure, come detto, tutto passa dall’interno della rosa a disposizione dell’allenatore toscano. Serve prima vendere, e c’è una situazione che si sta rivelando più complicata del previsto.

Juve, Rabiot blocca tutto: il francese blocca l’arrivo di Paredes

Il nome sul quale la dirigenza bianconera si è soffermata maggiormente negli ultimi giorni è quello di Leandro Paredes. Durante la partita giocata dalla Vecchia Signora contro il Sassuolo, il giocatore argentino ha anche postato una stories su Instagram dove si mostrava proprio intendo a guardare la partita dei bianconeri. Un segnale per il mercato? Può essere, ma il tutto resta in queste ore bloccato.

Il motivo? La mancata cessione di Adrien Rabiot. La partenza del centrocampista francese sembrava scontata fino a qualche settimana fa, ma le cose si sono rivelate più complicate del previsto. L’ex Paris Saint Germain – come riportato da ‘Tuttosport’ – sembra non essere convinto della destinazione Manchester United, la squadra che lo sta seguendo in maniera più forte. Rabiot, inoltre, chiede tanto per il suo contratto (9-10 milioni di ingaggio). La Juve attende, ma senza la cessione del francese, non si può affidare su Paredes.