Juventus, Allegri è nei guai: un altro infortunio dopo Pogba

Alla lista dei tanti infortuni subiti in questo precampionato dalla Juventus di Massimiliano Allegri, bisogna inserirne un altro.

Dopo la netta sconfitta in amichevole per 0-4 contro l’Atletico Madrid (tripletta di Alvaro Morata), per la Juventus di Massimiliano Allegri c’è stata più di qualche critica. I bianconeri, infatti, non hanno per nulla convinto in questo precampionato, dove hanno vinto contro il Chivas, pareggiato contro il Barcellona e perso contro il Real e, per l’appunto, i ‘Colchoneros’.

A peggiorare ancora di più questi primi mesi della nuova stagione ci sono stati alcuni infortuni che hanno destabilizzato, e non poco, i piani di Massimiliano Allegri. Il primo è stato quello che ha riportato Paul Pogba al ginocchio. Dopo alcune settimane di assoluta incertezza, il francese ha optato di non operarsi ma di svolgere una terapia conservativa che lo dovrebbe far recuperare entro un mese.

Il secondo infortunio, invece, ha riguardato Weston McKennie, che ha riportato qualche problema alla spalla. Le condizioni dell’americano destano sicuramente meno preoccupazioni rispetto a quelle di Paul Pogba, considerando che dovrebbe tornare a disposizione tra qualche settimana. Tuttavia per la ‘Vecchia Signora’ le brutte notizie non sono finite qui, anzi.

Juventus, altro infortunio nel team di Allegri: Szczesny out per una ventina di giorni

Come scritto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, anche Szczesny sarà out per qualche giorno a causa di una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo alla coscia sinistra riportata nel corso dell’amichevole contro l’Atletico Madrid. L’ex Roma dovrebbe restare fermo ai box una ventina di giorni.

Szczesny, quindi, salterà le prime due giornate di campionato contro il Sassuolo di Dionisi all’Allianz Stadium e la Sampdoria di Giampaolo al Marassi. Il portiere potrebbe tornare proprio contro la sua ex Roma o al massimo rientrerà per la quarta giornata di campionato contro lo Spezia di Gotti.