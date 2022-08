Calciomercato Milan, Maldini ‘si scontra’ con la Juve: affare col Chelsea

Ambizioso desiderio di mercato per il Milan: il dt rossonero Paolo Maldini deve fare i conti con la Juve e un altro club della Premier League

Dall’Inghilterra aprono uno scenario suggestivo: scontro di mercato tra Juventus e Milan. Nel finale di questa finestra estiva, bianconeri e rossoneri si sono posti il medesimo obiettivo per rinforzare il settore offensivo. La voce è stata lanciata da Oltremanica, precisamente dal ‘Daily Mail’.

Secondo la testata britannica, Juventus e Milan avrebbero messo nel mirino la Premier League per rinforzare i rispettivi organici. I due club italiani sognano di aggiungere alla rosa uno degli esuberi del campionato inglese. Il calciatore che fa gola alle due formazioni gioca (poco, per la verità) nel Chelsea.

Calciomercato, duello di mercato tra Milan e Juve: l’obiettivo comune è Pulisic, lo statunitense trova poco spazio nel Chelsea e vuole cambiare aria

Milan e Juventus hanno messo nel mirino un obiettivo ambizioso, Christian Pulisic. Il calciatore statunitense classe 1998 potrebbe lasciare il Chelsea. Con Tuchel ha trovato poco spazio in questo avvio di stagione. Su di lui c’è l’interesse del Newcastle. I ‘Magpies’ hanno le possibilità economiche per acquistare il calciatore. Nelle ultime ore però è emerso anche l’interesse proveniente dall’Italia.

Il Milan e la Juventus, secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail’, si sarebbero messe sulle tracce del giocatore e questo ha completamente scompigliato le carte. Pulisic è attratto dalle piste italiane. Con entrambe avrebbe la possibilità di continuare a giocare in Champions League.

La volontà del calciatore è quella di giocare con maggiore continuità. In queste prime due partite di campionato, infatti, è sceso in campo per 26’ contro l’Everton e soltanto 7’ nel derby contro il Tottenham di Antonio Conte. In Italia giungerebbe con la formula del prestito. Lo statunitense ex Borussia Dortmund, infatti, è arrivato in Inghilterra tre anni fa dietro il pagamento di 64 milioni di euro. Una cifra inarrivabile per Milan e Juventus.