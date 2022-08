Milan, 5 milioni per un altro colpo: Maldini ha in pugno l’affare

Paolo Maldini lavora per rinforzare ancora il Milan di Stefano Pioli. C’è un obiettivo ormai nelle mani del dirigente rossonero.

Il Milan ha messo a segno la prima vittoria stagionale, battendo l’Udinese e dando una prova di forza importante a tutti i tifosi. Certo, non è tutto oro quello che luccica ed anche la squadra di Stefano Pioli ha mostrato delle cose che andranno modificate, ed ovviamente corrette, nel corso del tempo. L’allenatore sta studiando ogni contromossa possibile, ma serve farsi trovare pronti perché quest’anno la stagione corre velocissima.

Eppure, con il calciomercato aperto è tutto diverso. Le squadre scendono in campo, ma ci si rende conto anche di cosa non va, ed eventualmente si può agire anche magari con qualche acquisto che possa aiutare l’allenatore. Paolo Maldini sta lavorando per portare a Milano magari altri due nomi, seguendo però sempre la stessa linea: quella dei giovani, delle promesse e del lavoro sui talenti.

Milan, ecco Onyedika: Maldini ha in pugno il colpo

Uno dei nomi in cima alla lista del Milan, per quanto riguarda il centrocampo, è quello di Raphael Onyedika. Classe 2001, nigeriano del Midtjylland, giocatore che si è ben messo in mostra e che potrebbe davvero fare al caso di Pioli. Maldini lo sta monitorando da un po’, e sembra ormai tutto nelle mani del dirigente rossonero.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club rossonero avrebbe avviato già da tempo i contatti con il Midtjylland e l’intesa sarebbe vicinissima. Il club rossonero mette sul piatto 5 milioni, ritenuta la cifra ottima per prendere il centrocampista, mentre il Midtjylland chiede 7-8 milioni. Nella dirigenza rossonera, però, c’è fiducia sul fatto che alla fine la società danese cederà.