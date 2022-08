Visite mediche e firma: calciomercato Salernitana, salti di gioia per Nicola

Salernitana, Danilo Iervolino e Morgan De Sanctis mettono a segno un altro colpo che fa esultare Nicola: visite mediche in corso e firma.

La Salernitana di Danilo Iervolino è pronta a mettere a segno un altro colpo. Il club campano, nelle ultime settimane, lavora senza sosta per regalare a mister Davide Nicola nuovi innesti che possano fare al suo caso. I granata, non a caso, vogliono fare bella figura nel campionato di Serie A dopo la salvezza dello scorso anno giunta in extremis.

Nonostante l’addio e la rottura improvvisa con Walter Sabatini, oramai ex direttore sportivo della Salernitana, l’operato di Morgan De Sanctis sta dando i suoi frutti. L’ex dirigente della Roma è al lavoro per donare ai tifosi calciatori giovani, talentuosi e già pronti per indossare, sin da subito, la casacca del club di Salerno.

Calciomercato Salernitana, visite mediche e firma per Boulaye Dia

Il duo Iervolino-De Sanctis, artefici del mercato della Salernitana, sono pronti ad accogliere un nuovo calciatore. L’operazione, infatti, è stata chiusa proprio poco fa e, adesso, è in corso l’iter prima dell’ufficialità.

Boulaye Dia, attaccante senegalese classe 1996 del Villareal, sta effettuando in questi istanti le visite mediche. Il giocatore è sbarcato poco fa a Salerno ed è pronto ad iniziare la sua avventura in maglia granata. Dopo gli esami clinici di routine, l’attaccante firmerà il contratto che lo legherà alla Salernitana. Arriva in Serie A sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.