Colpo di scena Sassuolo: l’operazione in attacco è finalmente ufficiale

Il Sassuolo ha formalizzato e annunciato un movimento importante in sede di calciomercato: i tifosi sono in visibilio.

Mentre la società neroverde negozia con il Napoli per il trasferimento in azzurro di Giacomo Raspadori, uno degli elementi offensivi recentemente più importanti per il club, è giunta la notizia che riguarda proprio l’attacco del Sassuolo. Il club ha reso noto attraverso un comunicato “il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Domenico Berardi (’94, attaccante) fino al 30 Giugno 2027″.

Nonostante in occasione delle varie sessioni di calciomercato degli ultimi anni, l’attaccante sia stato vincolato a diversi club, soprattutto di Serie A, alla fine è sempre rimasto al Sassuolo. La società intende fare di lui non soltanto il capitano più longevo ma una vera e propria bandiera.

Convincere il giocatore e il suo entourage ad accettare la proposta non è stato difficile. Berardi è in (prima) squadra dal 2012. Quella del Sassuolo è praticamente l’unica divisa che ha vestito in carriera, fatta eccezione per alcuni anni nelle giovanili del Rossano. Per cui si sente realmente a casa. ci resterà per almeno altri cinque anni, quindi presumibilmente chiuderà la sua carriera con la stessa uniforme attuale.

Sassuolo, ufficiale il rinnovo di Berardi: i dettagli

Il contratto che ha firmato l’attaccante è fino al 2027, quindi un quinquennale, sulla base di 3 milioni di euro netti a stagione d’ingaggio. Un sforzo economico importante, equivalente a un gesto di stima e fiducia per il futuro. Nemmeno in questo periodo di trasferimenti sono mancati i tentativi di sottrarre Berardi al Sassuolo e proprio per questo il club ha studiato la giusta formula per blindarlo.