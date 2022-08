Torino, il caso Lukic rientrato a metà: la decisione di Cairo spiazza tutti

Il caso riguardato Sasa Lukic in casa Torino è definitivamente rientrato? La decisione di Cairo ha spiazzato tutti

In casa Torino sono state settimane bollenti. Il calciomercato tiene botta, certo, ma c’è anche un altro aspetto che ha tenuto tutta la piazza con il fiato sospeso. La situazione di Sasa Lukic è stata molto particolare, ed ha coinvolto tutti, dall’allenatore alla dirigenza. La decisione di non presenziare alla seduta di allenamento è stata ovviamente presa male dal tecnico, ed in generale da tutta la società.

E cosi si è parlato prontamente di cessione, possibilità che il giocatore potesse andare a giocare altrove, nonostante l’importante ruolo che ricopre all’interno del centrocampo granata. Da un eventualità probabile, però, siamo passati ad una semplice possibilità. Nelle scorse ore, infatti, sono arrivate novità importante riguardo Lukic.

Torino, il caso Lukic è chiuso? La decisione di Cairo spiazza tutti

Insomma, pare che ci sia stato un passo indietro da parte del giocatore che ha chiesto scusa (anche ai compagni), facendo cosi rientrare l’allarme. Certo, fascia di capitano ceduta a Rodriguez ed una situazione che ora dovrà essere gestita proprio dal club. Se molto pensavano che con la pace fatta ci sarebbe stata l’automatica permanenza del centrocampista, ecco che sono arrivate notizie discordanti ti in tal senso.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, nonostante il dietrofront di Lukic ed il gesto riappacificativo nei confronti di squadra ed allenatore, pare non sia scontata la sua permanenza. Le strade sono due: provare a rinnovare il contratto, o andare dritti alla cessone. Urbano Cairo – si legge – non vuole perderlo senza incassare nemmeno un euro, temendo un nuovo caso Nkoulou. Ed ecco perché, al netto del clima che è tornato disteso, il presidente ha preso una decisione chiara: la cessione di Lukic resta sulla carta possibile.