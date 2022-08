“Firma oggi”: Atalanta, salti di gioia per i tifosi. Esulta Gasperini

Gasperini chiede rinforzi, l’Atalanta risponde: il giocatore è in arrivo e con lui è in arrivo anche il momento della firma.

L’Atalanta, nella serata di domenica 21 agosto alle ore 20:45, incontrerà il Milan per la seconda giornata di campionato. E potrebbe già avere in squadra il rinforzo chiesto e voluto da Gian Piero Gasperini. La firma del giocatore è, infatti, attesa già per quest’oggi.

Gian Piero Gasperini, dopo la prima di campionato giocata e vinta dai suoi contro la Sampdoria, ha fatto intendere di non essere ancora soddisfatto della squadra. O comunque, del suo essere ancora incompleta.

In ottica calciomercato, allora, qualcosa si è mossa. Dal momento che i vertici societari della Dea hanno portato a termine la trattativa imbastita con l’Udinese per avere in rosa Brandon Soppy. Il terzino destro classe 2002 è atteso, quindi, già nella giornata di oggi a Bergamo per apporre la sua firma sul proprio nuovo contratto. Ecco le ultime.

Calciomercato Atalanta, oggi è il giorno dedicato all’arrivo di Soppy: prevista la firma come nuovo giocatore della Dea

Secondo quanto riferito quindi dal giornalista Fabrizio Romano, tramite il proprio profilo ‘Twitter’: “L’ex terzino del Rennes, Brandon Soppy firma oggi come nuovo giocatore dell’Atalanta. Accordo concluso con l’Udinese per 9 milioni di euro più le aggiunte dei bonus”.

“Soppy – si legge ancora nelle dichiarazioni di Romano – nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche e poi raggiungerà l’Atalanta. Il contratto del giocatore sarà valido fino a giugno 2027“.