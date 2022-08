“Il Napoli ha prenotato…”: tifosi al settimo cielo e De Laurentiis gode

Il Napoli continua a incantare tutti in queste ultime settimane di mercato. L’annuncio manda i tifosi al settimo cielo, De Laurentiis gode.

In barba a chi pronosticava il ridimensionamento. Il Napoli c’è e batte più di un semplice colpo. Simeone, Ndombele e Raspadori, in attesa che l’addio di Fabian Ruiz possa addirittura sbloccare l’impervia strada che porta a Keylor Navas.

Spalletti è pronto ad abbracciare i nuovi acquisti e ad averli tutti con sé già per la prossima gara contro il Monza. Almeno questa è la speranza. Per Simeone manca solo l’annuncio ufficiale, mentre domani sono previste le visite mediche di Ndombele.

Visite mediche che a breve svolgerà anche Giacomo Raspadori, il quale si unirà presto al Napoli dopo una lunga trattativa tra il club azzurro e gli Stati Generali del Sassuolo.

Napoli-Raspadori, il retroscena fa impazzire i tifosi. E De Laurentiis gode

Secondo quanto riportato dal collega di ‘Sportitalia’, Alfredo Pedullà, è tutto pronto per l’arrivo nel golfo del giovane Raspadori. E il retroscena svelato su Twitter dal noto esperto di mercato fa esultare i tifosi azzurri: “Il Napoli ha prenotato visite per venerdì con possibilità di anticipare a giovedì pomeriggio”.

Un orizzonte ben delineato dunque, che consegnerà presto nelle mani di Luciano Spalletti un nome che sembra accontentare tutti. De Laurentiis in primis. Il patron azzurro se la ride e se la gode, in vista dell’arrivo di uno dei prospetti più importanti del calcio italiano. E non solo.

Con l’arrivo di Raspadori, adesso, il Napoli avrà un’arma in più per il proprio reparto offensivo. Non solo un calciatore capace di ricoprire più ruoli, ma soprattutto un’alternativa tattica per il gioco d’attacco di Luciano Spalletti.