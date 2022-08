“È un nuovo giocatore del Bologna”: che colpo per Mihajlovic, ora è ufficiale

Il Bologna è molto attivo in questi ultimi giorni di calciomercato. Il club rossoblù ha effettuato un importante acquisto nelle ultime ore.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha iniziato la stagione con una sconfitta. Dopo la rete del vantaggio di Arnautovic il club felsineo ha subito la rimonta ed è crollato all’Olimpico sotto i colpi della scatenata Lazio di Maurizio Sarri. Il calciomercato non è finito e tutti in casa rossoblù sono consapevoli della necessità di intervenire sul mercato.

La squadra di Mihajlovic ha perso due pedine fondamentale della difesa come Hickey e Theate e l’obiettivo del ds Giovanni Sartori è sostituirli al meglio. Per la fascia il Bologna ha ottenuto il prestito dalla Juventus del giovane talento Cambiaso, ma il mercato è tutt’altro che finito.

Attraverso un comunicato ufficiale negli ultimi minuti il club felsineo ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo del difensore John Lucumi, calciatore colombiano classe 1998. Importante investimento per il club emiliano che sostituisce cosi Theate, ceduto per oltre 20 milioni di euro ai francesi del Rennes.

Bologna, il comunicato ufficiale per Lukumi

La società ha investito circa 8 milioni di euro per acquistare il giocatore sudamericano, destinato a diventare probabilmente uno dei pilastri del club. Il Bologna ha rilasciato il seguente comunicato attraverso i propri canali social:

“Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Koninklijke Racing Club Genk il diritto alle prestazioni sportive del difensore Jhon Lucumi. Reduce da quattro ottime stagioni al Genk nel campionato belga, condite dalla vittoria di uno scudetto e di una Coppa nazionale, Lucumi ha collezionato presenze anche in Europa League e in Champions, e a 24 anni vanta già oltre 200 partite in carriera”.