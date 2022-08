Dopo Bremer, la Juventus ci riprova: inserimento per l’obiettivo di Marotta

La Juventus continua a lavorare sul mercato, con Cherubini al lavoro per completare la rosa di Allegri. Occhio ad un nuovo colpo di scena.

Nonostante l’esordio convincente e vincente contro il Sassuolo, la Juventus è ancora al lavoro sul mercato per completare l’organico di Massimiliano Allegri. All’appello mancano diverse pedine e gli infortuni capitati ai nuovi acquisti non aiutano certo il tecnico bianconero.

Per l’esattezza, alla Vecchia Signora mancano ancora tre ruoli: un vice-Vlahovic, un regista e un altro difensore. Tutti ruoli che, però, necessitano di una spintarella sul mercato, visto che gli esuberi da piazzare non sono stati ancora ceduti.

Soprattutto in difesa, Cherubini è al lavoro per trovare un compratore per Daniele Rugani. L’ex Empoli non rientra nei piani di Allegri, che preferirebbe di gran lunga un profilo che è già nelle mire dell’Inter dell’ex Marotta.

La Juventus si inserisce sull’obiettivo di Marotta: a rischio un nuovo caso Bremer?

Profilo che ha il nome e cognome di Francesco Acerbi. Il difensore è ormai un separato in casa con la Lazio e resta alla ricerca di un nuovo club da cui ripartire. L’Inter è in pole position per l’ex Milan e Chievo, stimato e apprezzato soprattutto da Simone Inzaghi, che lo ha avuto nel corso della sua lunga esperienza alla Lazio.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club capitolino avrebbe aperto al prestito con diritto o obbligo di riscatto ed è al lavoro con Marotta ed Ausilio per definire la trattativa. La Juventus, però, resta vigile e viva sul calciatore: Acerbi è da tempo un pallino di Allegri, che lo vorrebbe al posto dell’uscente Rugani.

E in caso di pronta cessione l’ex Empoli, i bianconeri potrebbero nuovamente disturbare i piani di mercato dell’Inter. Proprio come già avvenuto per Bremer. Un rischio e uno spauracchio che Marotta vorrebbe evitare.