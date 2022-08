Salernitana, De Sanctis ce l’ha fatta: il colpaccio è ufficiale

La Salernitana chiude l’ennesimo colpo del suo calciomercato estivo: depositato il contratto in Lega, subito a disposizione di Nicola.

Protagonista la scorsa stagione di una salvezza inattesa e clamorosa, la Salernitana ha salutato in estate Walter Sabatini, DS vero protagonista dell’impresa. Ripetersi non sarà affatto semplice, ma non si può certo dire che durante il calciomercato la squadra campana sia rimasta a guardare, con il nuovo responsabile degli acquisti Morgan De Sanctis che non ha lesinato colpi in entrata.

Chiusi ben 12 acquisti, il DS della Salernitana ha puntato in questi giorni altri due rinforzi da mettere a disposizione del tecnico Davide Nicola. E mentre tratta per Edoardo Bove in arrivo dalla Roma ha ormai chiuso un colpo che era nell’aria già da qualche giorno.

È infatti stato depositato in Lega il contratto di Boulaye Dia, nuovo attaccante granata prelevato dal Villarreal con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto: il franco-senegalese costerà un milioni di euro per la prossima stagione, al termine della quale la Salernitana potrà riscattarlo per 12.

Salernitana, è ufficiale l’arrivo di Boulaye Dia

Nato in Francia da genitori di origine senegalese il 16 novembre 1996, Dia ha scelto di giocare per il Senegal con cui a febbraio ha vinto la Coppa d’Africa scendendo in campo in tutte le gare esclusa la semifinale contro il Burkina Faso.

Veloce, dotato di buona tecnica, arriva dopo una stagione al Villarreal piuttosto deludente condita da 4 sole reti in 21 presenze. Il Submarino Amarillo lo aveva acquistato un anno fa per 12 milioni di euro dallo Stade Reims, club di Ligue 1 con cui si era messo in mostra la stagione precedente mettendo a segno 16 gol.

A Salerno Boulaye Dia si giocherà un posto in attacco nel 3-5-2 di Nicola con Bonazzoli, Botheim, Valencia e Ribery. L’obiettivo per lui è tornare quello visto in Francia due stagioni fa. Un traguardo che se dovesse essere centrato potrebbe contribuire non poco a quello della Salernitana rappresentato dalla salvezza.