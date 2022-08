Maldini scatenato, lo prendono: Milan, il colpo fa esultare i tifosi

Il Milan continua a spingere per arrivare al centrocampista individuato dal direttore tecnico Paolo Maldini per rinforzare la rosa di Pioli

Ritocchi di fine mercato per il Milan. La squadra rossonera non ha ancora chiuso il proprio mercato. La formazione di Stefano Pioli è partita subito con il piede deciso in campionato. Quattro reti nella prima giornata e una prestazione incoraggiante in vista delle prossime giornate.

L’allenatore parmigiano e Paolo Maldini sono comunque convinti che serva ancora qualcosa per potenziare la rosa dei campioni d’Italia in carica. In queste ultime settimane di mercato, il Milan vuole concludere altre due operazioni: un centrocampista e un difensore centrale. Riguardo al primo, i rossoneri hanno già messo nel mirino un profilo. Una pista battuta con convinzione dal direttore tecnico.

Milan, Maldini spinge per Onyedika: i rossoneri lavorano per abbassare la richiesta del Midtjylland

Il Milan ha inserito nella lista delle priorità Raphael Onyedika. I rossoneri stanno battendo con decisione relativa al nigeriano del Midtjylland. Il calciatore classe 2001 è la prima scelta individuata da Maldini per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Per il momento però il dt rossonero sta facendo i conti con la decisione dei danesi a non lasciarlo partire sotto una certa cifra.

Malgrado ciò, come riferisce il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il Milan sta lavorando per abbassare le richieste della formazione danese con cui Onyedika ha un contratto fino a giugno 2026. Nuovi contatti si sono già registrati ieri. Il margine di tempo a disposizione per continuare a limare i dettagli della trattativa e far quadrare i numeri è ancora sufficiente.

Il Milan ha offerto inizialmente 4 milioni di euro mentre la richiesta del Midtjylland è di 10. Maldini si dedicherà a questa trattativa prima di passare a quella di un difensore centrale. Questo significa che per il momento Matteo Gabbia resterà rossonero per completare la batteria dei centrali di Stefano Pioli.