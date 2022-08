Prima la gioia e poi l’ansia: Napoli, doppio colpo di scena sul mercato

Il Napoli è in grande attività per ciò che concerne il calciomercato in entrata, ma deve stare attento al corteggiamento verso due giocatori dalla Premier League.

Il giovedì del Napoli è stato piuttosto attivo. La società azzurra ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Giovanni Simeone dall’Hellas Verona e nel frattempo a Villa Stuart si sono recati il centrocampista Tanguy Ndombele del Tottenham e l’attaccante Giacomo Raspadori del Sassuolo per le visite mediche. Questi potrebbero essere i prossimi due annunci ufficiale da parte degli azzurri.

Nel frattempo, la società partenopea negozia con il PSG e Keylor Navas per l’estremo difensore costaricano. Potrebbe essere l’ultimo grande rinforzo in entrate per la stagione appena cominciata. L’accelerata sarebbe giunta nelle ultime ore e lo stesso portiere dialoga con i parigini per comprendere la formula migliore per la separazione.

Tuttavia gli affari del Napoli riguarderanno anche il mercato in uscita. Tutto è ancora in ballo e la situazione di Fabian Ruiz lo manifesta. Il centrocampista spagnolo al momento svolge allenamento personalizzato e non mancherà contro il Monza, dopo essere stato escluso anche dal match con l’Hellas Verona. Il Napoli attende l’accordo col PSG per la cessione.

Napoli, occhio a Lozano ed Elmas: dalla Premier League ci provano

Il Napoli potrebbe essere anche costretto a fronteggiare situazioni in attese. Secondo le informazioni riportate da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso il proprio sito ufficiale, Eljif Elmas e Hirving Lozano hanno suscitato interesse rispettivamente da parte dell’Everton e da parte del Manchester United.

Lo United è in grossa difficoltà e ha bisogno di risistemarsi in queste ultime settimane per non sprofondare. Lozano potrebbe essere una grande occasione offensiva, ma il Napoli difficilmente si priverà dell’esterno messicano. Si tratta di un titolare per Luciano Spalletti nonché uno dei veterani dopo l’addio di Insigne e Mertens tra gli attaccanti. L’offerta dovrebbe essere quindi irrinunciabile e lo stesso discorso vale per Elmas. Per il macedone saranno prese in considerazione solo cifre importanti.