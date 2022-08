Napoli, ora è tutto vero: è fatta, doppio colpo da urlo per i tifosi

Doppio colpo per il Napoli di De Laurentiis letteralmente scatenato in questa fase di calciomercato: i partenopei hanno rimpiazzato le uscite

Napoli scatenato. Grande fermento in queste ore all’interno della società partenopea. Lavoro concitato in particolar modo per il segretario del club di Aurelio De Laurentiis. Il club azzurro si sta muovendo a spron battuto per completare l’organico di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano sta per accogliere due nuovi calciatori.

Il mercato del Napoli non terminerà qui perché il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha già imbastito altre operazioni e vuole regalare un finale di calciomercato in crescendo ai tifosi partenopei, che intanto possono cominciare a gioire con i primi due botti di questo sontuoso colpo di coda.

Calciomercato Napoli: depositato il contratto di Simeone, firmati i documenti e visite mediche programmate per oggi per Raspadori

Il Napoli sta formalizzando in questi minuti due operazioni in entrata delle quali si parla già da diverse settimane. I partenopei, come riferito da Gianluca Di Marzio, hanno depositato il contratto di Giovanni Simeone. Il ‘Cholito’ lascia l’Hellas Verona e si accasa ai piedi del Vesuvio per cominciare la sua nuova tappa italiana dopo quelle con Genoa, Fiorentina, Cagliari e, appunto, Verona.

La società di Aurelio De Laurentiis tuttavia non si limita qui perché, come raccontato ancora da Di Marzio, è arrivata anche alle battute finali del colpo Raspadori. Con il Sassuolo, sono già stati firmati i documenti dell’operazione. Inoltre, i partenopei hanno già fissato le visite mediche dell’attaccante della nazionale di Roberto Mancini per la giornata di oggi.

Il Napoli a questo punto attende di ufficializzare queste operazioni e quella di Tanguy Ndombele e poi si concentrerà sull’arrivo di un portiere. Keylor Navas appare essere il favorito per occupare i pali azzurri. Il portiere del Costa Rica ha ricevuto pure l’endorsement di Fabio Cannavaro nel corso dell’intervista che l’ex difensore ha rilasciato a ‘La Gazzetta dello Sport’.