Inter, sorpresa e manna per Marotta: accade tutto all’improvviso

Arrivano importanti aggiornamenti sul calciomercato dell’Inter. Il club nerazzurro è al lavoro per completare la rosa.

I tifosi dell’Inter hanno vissuto intensi alti e bassi in questa particolare sessione di calciomercato. La società è partita con il botto, diversi colpi in successione conditi soprattutto dal ritorno di Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha vissuto un’annata difficile al Chelsea ed è tornato in prestito all’Inter, il club che più lo ha esaltato nel corso degli ultimi anni.

Successivamente la dirigenza ha dovuto fare i conti con le ormai note problematiche economiche, situazione che ha creato non pochi problemi alla società. In poche settimane l’Inter ha visto sfumare obiettivi concreti come Bremer e Dybala. La società inoltre sembrava pronta ad ascoltare offerte per Dumfries e Skriniar e la situazione era complicata.

Nelle ultime ore è arrivata un’importante notizia in casa nerazzurra. Il presidente Steven Zhang ha annunciato alla dirigenza che Steven Skriniar resterà sicuramente al club milanese. Respinti quindi gli assalti del PSG e la squadra potrà contare anche nella prossima stagione sul pilastro della sua difesa.

Inter, Skriniar resta in nerazzurro

Come riporta il giornalista Sky Matteo Barzaghi il proprietario nerazzurro ha confermato al management che il giocatore resterà all’Inter. I colleghi di Sky Sport confermano inoltre che la società ha già annunciato al giocatore ed al suo entourage di voler rinnovare il contratto del suo centrale difensivo.

Il mercato della società milanese è pressochè chiuso e in questi ultimi giorni l’obiettivo del club è solo un rinforzo in difesa. La società vuole regalare ad Inzaghi un giocatore che possa sostituire Andrea Ranocchia in rosa, un rincalzo del centrale olandese Stefan De Vrij. Oltre a questo il mercato dovrebbe essere un capitolo chiuso.