Calciomercato Inter, oggi il top club arriva in città: affare da oltre 60 milioni

L’Inter giocherà domani contro lo Spezia, ma in casa nerazzurra ci potrebbero essere delle importanti novità di calciomercato.

Dopo aver vinto all’ultimo respiro contro il Lecce con il gol di Dumfries, l’Inter domani sera scenderà in campo di nuovo. I nerazzurri, infatti, sfideranno in casa lo Spezia di Luca Gotti. Anche i liguri si presenteranno a San Siro con tre punti, considerando che hanno sconfitto l’Empoli di Zanetti per 1-0.

L’Inter vorrà sicuramente ottenere di nuovo i tre punti contro lo Spezia, tuttavia in casa meneghina è ancora il calciomercato a tenere banco. Dopo gli addii di Kolarov e Ranocchia, la ‘Beneamata’, di fatto, è alla ricerca di un difensore che possa completare il reparto difensivo di Simone Inzaghi.

L’obiettivo principale dei nerazzurri è certamente Akanji del Borussia Dortmund, ma anche quello di Acerbi è un nome molto caldo. Il primo ha il contratto in scadenza ed il club tedesco spinge per cederlo, mentre il giocatore della Lazio rappresenta la soluzione low cost. Questi scenari di mercato, però, potrebbero essere sconvolti nelle prossime ore.

Calciomercato Inter, il PSG ci riprova per Skriniar

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il PSG si è rifatto sotto per Milan Skriniar. I due club avevano già trattato il calciatore ad inizio mercato, ma poi la trattativa si è arenata. I parigini hanno rilanciato la propria proposta, alzandola dai 50 milioni di euro iniziali ai 60 milioni di euro più 5 di bonus di adesso.

L’Inter incontrerà il PSG in giornata, anche se i nerazzurri sembrano intenzionati a trattenere Skriniar. Sostituire un giocatore come slovacco negli ultimi giorni di mercato, infatti, non sarebbe affatto facile, visto che Bremer (obiettivo principale di questo mercato estivo per la difesa) si è accasato alla Juventus.