Calciomercato Inter, l’addio è definitivo: comunicato ufficiale

L’Inter, nella giornata odierna, ha salutato in maniera definitiva un altro proprio tesserato. C’è il comunicato, la cessione è ufficiale.

La vittoria ottenuta ai danni del Lecce, al debutto in campionato, ha contribuito soltanto in parte a rallegrare l’umore di Simone Inzaghi. Il tecnico, nelle scorse ore, ha infatti chiesto alla propria dirigenza di confermare in blocco l’attuale rosa e provare a prendere il sostituto di Andrea Ranocchia. Un appello che rischia di restare inascoltato, visto che il club necessita di effettuare altre cessioni per far quadrare i conti.

I riflettori, al momento, sono puntati su Milan Skriniar per il quale il Paris Saint Germain è tornato alla carica. Sul piatto, in particolare, sono stati messi 60 milioni “cash” più altri 5 di bonus: una cifra complessiva molto vicina a quella inizialmente chiesta dalla società (70) per farlo partire. Ulteriori contatti sono previsti a breve, con il direttore sportivo dei parigini Luis Campos che proverà a chiudere il colpo a stretto giro di posta.

Nel frattempo, nella giornata odierna l’Inter ha ufficializzato il trasferimento di Cesare Casadei al Chelsea. I Blues verseranno nelle casse nerazzurre 20 milioni, di cui 15 subito ed altri 5 legati a determinati obiettivi stagionali. Il centrocampista classe 2003, autore di 17 reti e 5 assist nell’ultima stagione trascorsa in Primavera, ha firmato un contratto di sei anni.

Inter, ufficiale la cessione di Casadei al Chelsea

Il centrocampista, come spiegato dal responsabile dello sviluppo giovanile Neil Bath nel comunicato apparso sul sito del Chelsea, verrà inizialmente impiegato nella squadra Under 21. In seguito, verrà gradualmente inserito nella rosa a disposizione di Thomas Tuchel. “Cesare è un giocatore che seguiamo da tempo e siamo lieti che ora abbia accettato di unirsi al Chelsea”.

Per la dirigenza londinese Casadei rappresenta “un altro entusiasmante talento emergente. che non vediamo l’ora di vedere svilupparsi e progredire ulteriormente mentre irrompe nel calcio nei prossimi anni”. L’Inter, che aveva provato ad inserirlo nella trattativa riguardante Gleison Bremer, per lui ormai rappresenta il passato.