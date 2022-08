Inter, la cessione è ancora possibile? Spunta il retroscena dalla Francia

Calciomercato Inter, Marotta continua a lavorare sul mercato e sotto la luce dei riflettori c’è la difesa: l’offerta può ancora arrivare?

L’Inter, pur avendo vinto all’ultimo minuto contro il Lecce, cerca ancora la migliore quadra per questa nuova stagione cominciata con la metà di agosto. Come riferito anche da Simone Inzaghi al termine del match valido per la prima giornata di Serie A, il club deve ancora trovare la propria stabilità. Specialmente in difesa. Proprio a questo proposito sono arrivate delle novità.

Giuseppe Marotta continua a lavorare sul mercato per gli impegni che la stagione 2022/23 porta con sé. L’Inter, grazie al gol segnato all’ultimo da Denzel Dumfries, ha raccolto i primi tre punti della classifica ma non basta.

Simone Inzaghi ha mandato il proprio messaggio alla società: la squadra deve restare quella che è e, ad essa, deve essere aggiunto un ultimo tassello in difesa per andare a colmare il vuoto lasciato da Andrea Ranocchia. Serve sostanzialmente un vice De Vrij. Il PSG tuttavia, dal canto suo, non molla e spera ancora di poter ancora arrivare a Milan Skriniar. Le ultime sulla questione di mercato le ha riferite ‘Le Parisien’.

Inter, il PSG ci spera ma non intende superare un’offerta da 60 milioni di euro: si studiano altre piste oltre Skriniar

Secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’, quindi, la speranza del Paris Saint-Germain di arrivare a Milan Skriniar non è mai del tutto svanita. Anzi, il club parigino ci spera ancora ma non intende comunque superare la cifra proposta con l’ultima offerta: 60 milioni di euro. Se poco meno anche meglio.

Una cifra che ai nerazzurri tuttavia non basta. Il club, tramite Marotta, continua a chiedere 80 milioni di euro, con bonus inclusi. Proprio per la richiesta elevata, allora, il PSG avrebbe iniziato a studiare nel frattempo altre piste (più economiche) per portare in rosa un innesto difensivo. L’Inter, da parte sua, dopo la cessione di Pinamonti al Sassuolo, continua a lavorare sul trasferimento di Casadei al Chelsea.