“Vogliamo trattenerlo”: Milan, l’annuncio è una doccia gelata per Maldini

Un annuncio che di fatto rappresenta una mazzata per il Milan. Messaggio da cogliere per Paolo Maldini, l’obiettivo sfuma definitivamente?

Il Milan continua a cercare le migliori soluzioni per costruire la squadra migliore da consegnare nelle mani di Stefano Pioli. Il campionato è cominciato, i rossoneri hanno anche messo dentro la prima vittoria, ma c’è ancora qualcosa da fare per Paolo Maldini. Ci sono degli elementi da inserire e che saranno utili per completare la rosa a disposizione dell’allenatore.

I nomi fatti in queste settimane sono davvero tanti. Certo, il club ha già fatto uno sforzo importante mettendo le mani su giovani di grande talento, e trattenendo anche quelli che sono stati gli eroi dello Scudetto. Non tutti. Non ancora. C’è grande chiacchiericcio, ad esempio, su quello che sarà il futuro di Rafael Leao, anche se la società ci sta lavorando.

Milan, annuncio dalla Danimarca: brutte notizie per Maldini

C’è un nome che negli ultimi giorni è stato fortemente accostato al Milan. Stiamo parlando di Raphael Onyedika, difensore del Midtjylland che bene si è messo in mostra negli scorsi mesi. Un giovane molto interessanti, profilo ideale per quella che è la mission che si proposta la dirigenza rossonera: vincere basando il percorso su tanti talenti.

Eppure, proprio in queste ore è arrivato l’annuncio che di fatto gela Paolo Maldini. A farlo è Svend Graversen, direttore sportivo del Midtjylland, che di fatto ha bloccato la partenza del difensore nigeriano. “Vogliamo davvero trattenere Onyedika per un altro anno”, le sue parole ad ‘Eurosport.dk’.