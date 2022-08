Barcellona, i catalani mettono nel mirino “l’incubo” Dimitrievski

Prestazione maiuscola del portiere del Rayo Stole Dimitrievski. L’estremo difensore è stato il protagonista nello 0-0 contro il Barcellona.

Stole Dimitrievski è stato l’assoluto protagonista del match di esordio in Liga al Camp Nou tra Barcellona e Rayo Vallecano. La squadra di Xavi, nonostante una campagna acquisti sontuosa, condita da acquisti del calibro di Franck Kessiè e Robert Lewandowski, non è andato oltre lo 0 a 0 contro il piccolo club di Madrid.

Ricordiamo Dimitrievski per l’amara sfida per l’Italia di Roberto Mancini contro la Macedonia nei Playoff Mondiali, ma negli ultimi mesi l’estremo difensore macedone è stato autore in diverse occasioni di grandi prestazioni.

Il Barcellona ha giocato parte del match in dieci uomini, ma nonostante ciò ha avuto il totale pallino del gioco. Dimitrievsky è stato nominato come Man of the Match dalla Liga ed è diventato l’assoluto protagonista dell’incontro. Grazie a questa prestazione il portiere macedone ha raggiunto un particolare record. Dimitrievsky è diventato il primo estremo difensore del terzo millennio dopo Jan Oblak ad uscire imbattuto per tre occasioni dal Camp Nou, un record eccezionale considerando il livello storico dei calatani.

Barcellona, Dimitrievski è l’incubo dei catalani

Il giocatore macedone si esalta negli appuntamenti importanti e già lo scorso anno fu protagonista contro il club blaugrana, quando davanti ai propri tifosi, parò un rigore a Memphis Depay. Per Stole si tratta del quinto anno in Liga e, dopo diverse sfide, può essere considerato come una ‘Bestia nera’ della squadra di Xavi.

Il club blaugrana sta pensando in queste settimane proprio al ‘suo incubo’ come possibile sostituto di Neto. Il portiere brasiliano è andato in Premier League al Bournemouth e la società è al lavoro per un sostituto. Dimitrievsky sta comunque bene al Rayo, il club che per primo ha creduto nelle sue qualità. Nel post partita il giocatore ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile, ma avevamo un piano ed alla fine ha funzionato tutto”.