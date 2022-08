Calciomercato Inter, tripla scelta per Marotta: tifosi in ansia per il colpo

L’Inter deve completare la rosa: a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato Beppe Marotta deve scegliere tra tre nomi.

Superato non senza qualche affanno di troppo il primo esame stagionale, rappresentato da un Lecce sconfitto 2-1 soltanto in extremis, l’Inter è consapevole che il cammino è appena cominciato e che è ovviamente presto per fare valutazioni. Allo stesso tempo, però, Beppe Marotta e gli uomini mercato sanno che entro la fine del calciomercato dovrà arrivare almeno un altro colpo.

Il reparto interessato è la difesa. Dopo aver tolto dal mercato Milan Skriniar, il club nerazzurro vuole completare il reparto con un ulteriore tassello per consegnare a Simone Inzaghi una rosa dove non mancano le alternative. Una scelta necessaria considerando la lunga stagione che attende la Beneamata, impegnata a puntare lo Scudetto in Italia e a ben figurare in Europa.

Chi arriverà non andrà a prendere il posto del trio di “titolarissimi” composto da Bastoni, Skriniar e De Vrij. Tuttavia dovrà rappresentare un’alternativa di qualità, motivo per cui Marotta, come riporta SportItalia, riflette su una lista di tre nomi.

Inter, per il difensore in arrivo tre nomi in lista

Il nome nuovo è quello di Trevoh Chalobah, difensore sierraleonese naturalizzato inglese del Chelsea, fratello minore del Nathaniel intravisto per 5 gare al Napoli e oggi al Fulham. Romelu Lukaku lo ha conosciuto la scorsa stagione giocata nei Blues, e secondo SportItalia è pronto a garantire per lui.

Le alternative sono nomi molto più noti. Il colosso svizzero di origini nigeriane Manuel Akanji, di proprietà del Borussia Dortmund di cui da 4 anni e mezzo è un punto fermo, e Francesco Acerbi. Quest’ultimo è da tempo in uscita dalla Lazio ma sembra essere nel mirino anche della Juventus: a 34 anni rappresenterebbe un’alternativa meno futuribile, ma sicuramente di qualità. Vedremo nelle prossime settimane quale sarà la scelta di Marotta.