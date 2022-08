Calciomercato Juventus, annuncio in diretta e tifosi in festa: lo prendono

Mentre il calciomercato si avvia verso la sua conclusione la Juventus insegue le pedine che mancano. E c’è ottimismo su un obiettivo.

Un difensore, un regista di centrocampo e un attaccante. A meno di due settimane dalla chiusura ufficiale delle trattative di mercato fissata per il 1° settembre la Juventus si fa i conti in tasca e cerca di capire i margini di manovra per raggiungere gli obiettivi che mancano per completare la rosa a disposizione di mister Allegri.

Una situazione resa non facile anche dalla difficoltà che il club sta riscontrando nel liberarsi di alcuni esuberi. E che costringe ad attendere gli ultimi giorni di mercato, con la speranza che la necessità di far quadrare i conti renda più agevoli alcune trattative. Ci vuole pazienza insomma: in difesa Acerbi resta in pole position al momento, a centrocampo l’unico vero nome in lista è quello di Leandro Paredes, in attacco sono state fatte tante ipotesi ma alla fine l’obiettivo è Memphis Depay in uscita dal Barcellona.

A proposito dell’olandese arrivano a rassicurare i tifosi le parole del giornalista del Corriere della Sera Paolo Tomaselli, che intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera ha cercato di fare il punto sulla situazione manifestando un certo ottimismo.

Juventus, per Depay è questione di tempo

Tomaselli si è detto ottimista, anche se “le cose andranno per le lunghe, e cioè la Juventus non lo avrà a disposizione per la prossima partita”. La Vecchia Signora scenderà in campo lunedì 22 con la Sampdoria, Depay dunque dovrebbe arrivare dopo secondo il giornalista. Che poi invita i tifosi ad avere fiducia nell’operato della società.

“La rivoluzione è in atto, anche se non è detto che si completerà in questa unica sessione di mercato. Sono arrivati tanti giocatori importanti, altri ne potrebbero arrivare, altri ancora se ne sono andati. Manca ancora un po’ alla fine delle trattative, mi sembra che il lavoro fatto sia stato ottimo. Poi come sempre il giudizio finale spetterà al campo”.

Esaltati ieri dalle parole di Filip Kostic, che ha raccontato di come abbia fortissimamente voluto il trasferimento alla Juventus, i tifosi bianconeri devono dunque attendere con fiducia. Consapevoli che le ultime due stagioni, chiuse al 4° posto, siano qualcosa che tutti vogliono dimenticare.