Calciomercato Juventus, i tifosi esultano: l’annuncio è una manna

La Juventus punta a riscattare le ultime deludenti stagioni e la tifoseria si carica dopo le parole di una nuova stella bianconera.

In casa Juventus la sensazione è che la ricetta per un pronto riscatto sia ormai quasi completamente pronta. Mancano ancora alcuni ingredienti, ma la sensazione è che le ultime settimane di mercato porteranno gli ultimi tasselli richiesti da mister Massimiliano Allegri e che la squadra completa esalterà i tifosi.

Dopo due stagioni vissute lontano dal vertice e chiuse al 4° posto, la Vecchia Signora vuole riprendersi il posto che ritiene le spetti. Per questo si prepara a stringere sul mercato per gli obiettivi rimasti: si tratta per Acerbi in difesa, mentre si continua ad attendere per Depay e Paredes.

Oggi però è stato il momento di un altro grande rinforzo: Filip Kostic è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore bianconero, e le sue parole hanno sicuramente esaltato i tifosi.

Kostic carica la Juventus: “Ho fatto di tutto per essere qui”

L’ex Eintracht ha confessato di avere atteso con ansia la fine delle trattative che lo hanno portato alla Juventus: “Sono felice, volevo venire alla Juventus e ho fatto di tutto per essere qui. Vlahovic in Nazionale mi parlava molto bene dell’ambiente e mi ha detto che avrebbe voluto avermi qui, quando sono arrivato ho visto che era tutto vero”.

Parole da juventino vero, anche se appena arrivato a Vinovo: “Sono qui per mettermi a disposizione di Allegri, il mio compito è quello di assistere al meglio gli attaccanti. Seguo la Juventus e la Serie A da quando ero piccolo e adesso sono qui. Qui tutti vogliono vincere sempre, è anche la mia mentalità. Penseremo a una gara alla volta”.

Pochi fronzoli per Kostic: “Ho scelto il 17 perché era libero e lo avevo indossato in Nazionale. Non bado molto a queste cose, non ho neanche disfatto le valigie perché sono preso dal desiderio di inserirmi il prima possibile”.