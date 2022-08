Pantaleo Corvino deve completare il suo Lecce e sta puntando su dei calciatori da urlo

Il Lecce ha visto sfumare l’arrivo di Normann dal Rostov in prestito per dei problemi burocratici. La prima partita con l’Inter è stata buona, ma mancano ancora due-tre giocatori per completare la rosa di Marco Baroni. Giocatori importanti sono arrivati, come Ceesay, Falcone e Banda. Ma Corvino tenterà l’incursione del campione con dei giocatori in prestito secco che alzerebbero di parecchio la qualità del Lecce.

Salvarsi non sarà semplice ed è per questo che il Lecce ha avviato una trattativa con il Barcellona per Samuel Umtiti. Il difensore centrale, campione del mondo con la Francia nel 2018, ha finito il suo tempo in Catalogna e cerca una nuova esperienza. Ciò che offre Corvino è un anno di rilancio in una piazza caldissima, coi catalani che pagherebbero lo stipendio del francese. E poi c’è un altro difensore, Marin Pongracic.

Lecce, Pongracic ora è a un passo

Nicolò Schira, esperto di mercato, su Twitter ha rilasciato un aggiornamento molto importante sul calciomercato del Lecce: “Marin Pongracic del Wolfburg è a un passo, affare in prestito”. Il difensore croato sarebbe un colpo da urlo per Corvino. La scorsa stagione è stato in prestito al Borussia Dortmund, dove ha giocato ventidue partite tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League.

Pongracic non rientra più nei piani del Wolfsburg, che lo acquisto dal Salisburgo nel 2020 per nove milioni di euro. Cerca rilancio, così come Umtiti, e il Lecce può offrirglielo. Se questi due colpi dovessero andare a segno, a Corvino non resta che puntare su un centrocampista visto che è sfumato Normann. E probabilmente la formula sarà sempre la stessa, il prestito secco.