Colpo incredibile di mercato, arriva in Italia: la squadra è impensabile

In Serie A si sta per concretizzare una clamorosa operazione: ciò che fino a poco tempo fa sarebbe stato fantacalcio, ora può diventare reale

Il calciomercato di Serie A riserverà ancora parecchi movimenti da qui alla fine della finestra estiva. A ridosso del gong, come al solito prolifereranno le operazioni e anche i tentativi compiuti per mettere a posto le ultime necessità. Non mancano comunque tentativi compiuti già in queste ore per farsi trovare in linea prima dei fatidici ultimi minuti.

In Serie A, poi, c’è anche chi sta per compiere l’inaspettato colpo a sorpresa. Dalla Liga, infatti, potrebbe presto giungere un difensore di provata esperienza. Samuel Umtiti è alla ricerca del rilancio dopo qualche annata condizionata dai problemi fisici. Il centrale sinistro del Barcellona è ad un passo dallo sbarco in Italia.

Lecce al lavoro con il Barcellona: i giallorossi discutono con i blaugrana per l’acquisto in prestito di Samuel Umtiti

La società salentina, dopo l’ottima figura compiuta con l’Inter, che non è bastata però a sommare punti in classifica, cerca i primi punti stagionali in casa del Sassuolo. Questa sera, la squadra di Baroni sarà impegnata al “Mapei Stadium”.

Il mercato però può regalare una grossa sorpresa ai tifosi giallorossi. Il Lecce, infatti, è in contatto per ottenere il prestito di Samuel Umtiti. Il centrale francese ha perso terreno nelle gerarchie dei blaugrana nelle ultime stagioni, complice qualche errore di troppo dimostrato quando è stato chiamato in causa e anche per via di problemi al ginocchio.

Il calciatore vuole adesso rilanciarsi e come spiega Gianluca Di Marzio, la società pugliese è in conversazione con il suo club per portarlo alla corte di Baroni. Il francese ha un contratto fino al 2026 con il Barcellona ma non rientra nei piani catalani, alle prese peraltro con il limite salariale che ad oggi impedisce di iscrivere tutti i giocatori nella lista della Liga. La formazione culè non ha ancora iscritto, ad esempio, Jules Koundé prelevato da poco dal Siviglia. L’uscita di Umtiti in direzione Lecce può liberare un po’ di spazio.