Sampdoria, l’infortunio accende il mercato: Giampaolo lo aspetta

L’infortunio grave in casa Sampdoria accende il calciomercato, Giampaolo attende il sostituto

L’esordio della Sampdoria nella Serie A 2022/23 ha lasciato l’amaro in bocca a Marco Giampaolo. Il gol annullato a Caputo ha condizionato la partita con l’Atalanta, persa per 0-2 a Marassi. Il mercato dei blucerchiati ha portato delle cessioni importanti come quelle di Damsgaard e Thorsby: le cose non vanno benissimo e infatti l’allenatore vorrebbe altri innesti, soprattutto nel reparto offensivo.

Questo perché è notizia di oggi l’infortunio al menisco per Manuel De Luca, attaccante di rientro al prestito dal Perugia. Ed è per questo che la Sampdoria tornerà sul mercato, per dare una soluzione in più a Giampaolo per i prossimi mesi quando mancano poco più di dieci giorni alla fine del mercato. Una sessione che ha visto i blucerchiati perdere anche Ekdal e Yoshida.

Sampdoria, Giampaolo attende il sostituto di De Luca

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Sampdoria punterà su Gregoire Defrel per sostituire De Luca. Un colpo, tuttavia, difficile da portare a termine perché il Sassuolo in questo mercato ha già perso Scamacca e Raspadori. Carnevali si è cautelato portando a Dionisi due giocatori interessanti come Alvarez e Pinamonti. E non cederà Defrel fin quando non avrà trovato un sostituto.

Defrel ha già vestito la maglia della Sampdoria nella stagione 2018/19 e su di lui ci sono anche gli interessi di Bologna e Cremonese, che nelle ultime ore ha chiuso Felix Afena-Gyan dalla Roma. Lunedì a Marassi arriverà la Juventus e Giampaolo cerca soluzioni che, almeno per il momento, fatica a trovare. Dovrà essere aiutato dal club che nei prossimi mesi cambierà proprietà.