Mihajlovic, ora i tifosi possono esultare: lo annuncia lui, salti di gioia

Il Bologna a breve concretizzerà ulteriori colpi di mercato in entrata: la conferma è arrivata oggi direttamente da Mihajlovic.

Il debutto in campionato non ha regalato le soddisfazioni previste: 2-1 subito in rimonta per mano della Lazio e prima sconfitta nel torneo. Domani il Bologna proverà a rifarsi, ospitando il Verona che fin qui pare non aver del tutto metabolizzato l’arrivo in panchina di Gabriele Cioffi e le cessioni dei big. Una sfida importante per Sinisa Mihajlovic, il quale conta di ricevere presto in dono dalla dirigenza rinforzi di qualità in tutti i reparti.

In attacco, ad esempio, i riflettori sono puntati su Eldor Shomurodov e Josip Ilicic. Il primo non rientra nei piani della Roma tuttavia le due società non sono ancora riuscite a trovare l’intesa decisiva. I felsinei, infatti, contano di prenderlo in prestito con diritto di riscatto mentre i giallorossi puntano ad inserire nell’operazione l’obbligo fissato a 14 milioni. I contatti proseguiranno, anche perché l’uzbeko rischia di ricoprire il ruolo della comparsa quest’anno nella capitale.

Lo sloveno, dal canto suo, ritiene conclusa la propria esperienza all’Atalanta e ha dato il proprio assenso al trasferimento in maglia rossoblù. Ora il Bologna dovrà quindi cercare di ottenere il via libera da parte degli orobici. A centrocampo invece, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, piacciono Nikola Moro della Dinamo Mosca ed Aster Vranckx in forza al Wolfsburg.

Mihajlovic annuncia nuovi colpi in entrata

In difesa, infine, serve un vice di Gary Medel: il profilo seguito è quello di Becir Omeragic dello Zurigin sulle cui tracce ci sono pure il Torino e la Cremonese. Tante piste quindi per la dirigenza, chiamata a produrre risultati concreti entro il primo settembre. Le prime sorprese appaiono già dietro l’angolo: a confermarlo è stato proprio Mihajlovic.

L’allenatore, nel corso della conferenza odierna pre-partita, si è espresso così sull’argomento. “Possono succedere molte cose, mancano ancora 11 giorni, perciò c’è tempo, vogliamo migliorare ed essere ancora più competitivi, non prenderemo tanto per prendere, cercheremo qualcuno che migliori quelli che abbiamo”.