Non solo Malinovskyi: rivoluzione Atalanta, ennesimo addio alla finestra?

L’Atalanta potrebbe cedere un altro giocatore, che resterebbe comunque in Serie A. Le parti dialogano con insistenza per giungere alla conclusione quanto prima.

All’incirca dall’inizio della sessione estiva di calciomercato il Bologna insiste per Josip Ilicic. Le sue ultime stagioni con l’Atalanta sono state sicuramente le più difficili della vita professionale del giocatore offensivo, che ha avuto anche diversi problemi di natura personale, che l’hanno tenuto lontano dai campi da calcio. Ilicic ha bisogno di ricominciare e l’Atalanta d’immaginare un percorso indipendente dallo sloveno.

Il Bologna potrebbe essere la giusta soluzione e Giovanni Sartori, attuale responsabile dell’area tecnica del club rossoblu, insiste da settimane, avendo un rapporto personale molto stretto e complice con Ilicic. La società gli ha offerto un biennale, sul quale lo sloveno ragione da tempo insieme al suo entourage.

Secondo le informazioni riferite da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, la società attende con moderata fiducia il sì di Ilicic, dopo che è stato ribadito ancora il suo essere praticamente ai margini del progetto dell’Atalanta.

Atalanta, Ilicic si avvicina al Bologna: ci prova anche Mihajlovic

“Sartori e Mihajlovic in queste settimane hanno lavorato in maniera costante per convincere lo sloveno”, spiega Schira su Twitter. Per l’allenatore serbo Ilicic sarebbe davvero il completamento perfetto della rosa, per realizzare al meglio il suo 3-5-2. Proprio la convinzione dell’allenatore avrebbe portato Ilicic a sciogliere le riserve e accettare la nuova destinazione.

Nel frattempo, le due società lavorano per definire l’intesa economica. Il 34enne ha ancora un anno di contratto con l‘Atalanta e percepisce 1,8 milioni di euro al stagione. Non è da escludere che Ilicic finisca per svincolarsi dalla Dea e che il Bologna lo prenda a zero, ma la famiglia Percassi spinge per un indennizzo. Le parti sono in contatto, mentre si cerca la miglior soluzione anche per Malinovskyi.