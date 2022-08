“Un mese gratis”: Dazn, il comunicato sorprende tutti

Arriva la dura reprimenda:’Dazn’ invitata a rimborsare completamente gli abbonati dopo i disservizi che si sono registrati nel primo turno

I disservizi denunciati da Dazn in occasione del primo turno di campionato sono ancora al centro delle discussione. In questi giorni, il tema è stato anche al centro del dibattito politico. In questo weekend, per la piattaforma un altro banco di prova. Gli utenti sperano di non incappare in una nuova giornata no del servizio.

Nel frattempo, il Codacons chiede per i consumatori un rimborso superiore rispetto a quello di cui ha parlato la piattaforma britannica. ‘Dazn’, dopo quanto successo’, ha fatto sapere che rimborserà i clienti con la metà del prezzo dell’abbonamento in virtù dei disservizi che si sono verificati. Ciò non basta al Codacons.

‘Dazn’ rimborsa a metà, il Codacons non ci sta: “Nessun contentino, restituzione completa’

Tantissimi abbonati al calcio in streaming con la piattaforma britannica sono rimasti all’oscuro nello scorso weekend. I disservizi hanno colpito e spazientito molti clienti che hanno faticato a vedere la propria squadra del cuore nonostante il pagamento del servizio.

Dopo le modalità e le cifre stabilite da ‘Dazn’ per rimborsare i propri abbonati, è sceso in campo pure il Codacons, per niente soddisfatto da quanto promesso.

“Un ‘contentino’ che si rivela davvero insufficiente. I disservizi vanno avanti dallo scorso anno e i telespettatori pagano abbonamenti ormai salatissimi per un servizio che non ha mai smesso di creare problemi”, ha esordito l’associazione di coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori.

Poi arriva la richiesta: “Chiediamo un rimborso pari almeno a un intero canone mensile, in modo automatico e senza bisogno di avanzare richieste o spedire moduli di sorta, direttamente in fattura”.

Il Codacons, chiede inoltre di individuare la platea permettendo anche “ai singoli consumatori di segnalare i disservizi subiti e accedere così al risarcimento, secondo regole chiare, rapide ed efficaci”.

Infine, il comunicato conclude dicendo: “Monitoreremo il servizio dell’emittente e, se dovessero esserci ancora problemi alla seconda giornata, siamo pronti ad avviare nuove iniziative in tutela di tifosi e spettatori”.