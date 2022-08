Udinese-Salernitana, l’assurdo gesto rovina tutto: scatta il rosso diretto

Poche emozioni nei primi tempi dei due anticipi di Serie A. Torino ed Udine ospitano rispettivamente la Lazio di Sarri e la Salernitana.

Si stanno disputando in questi minuti i due anticipi validi per la seconda giornata di Serie A. Udinese-Salernitanae Torino-Lazio, due gare che hanno visto poche emozioni e zero gol nei primi 45 minuti di gioco. Match molto intenso, in particolare alla Dacia Arena, dove i padroni di casa hanno sfiorato più volte la rete dell’1 a 0.

Gara più statica invece all’Olimpico di Torino dove la squadra di Juric difende bene contro i forti attaccanti biancocelesti. Finora meglio i granata mentre Ciro Immobile non si è reso pericoloso. Ad Udine palo di Deulofeu, ma un episodio a fine primo tempo che potrebbe cambiare decisamente la gara.

La Salernitana era ripartita in contropiede con Mazzocchi letteralmente scatenato. L’argentino Nahuel Perez ha fermato il contropiede con un ‘calcione’ diretto che ha portato l’arbitro a concedere il rosso diretto. Aureliano non ha avuto dubbi ed ha estratto dopo pochi istanti il cartellino rosso.

Udinese-Salernitana, bianconeri in 10 uomini.

Pochi attimi per pensare e un rosso che è sembrato a tutti ‘sacrosanto’. Perez voleva fermare l’attacco campano, ma ha rifilato un brutto calcio all’avversario, per un gesto potenzialmente pericoloso. Pochi dubbi ed una gara totalmente cambiata. L’Udinese stava giocando bene, ma ora Sottil potrebbe essere costretto a cambiare qualcosa.

Grande chance ora invece per la squadra di Davide Nicola che giocherà in superiorità numerica tutta la ripresa. Il club campano è a caccia dei primi punti stagionali ed ora le possibilità sono in aumento. Situazione difficile per Sottil che ora dovrà studiare soluzioni per provare a fare risultato.