“Lui è il passato”: Torino, che frecciata a Bremer in diretta

Pareggio importante portato a casa dal Torino contro la Lazio. Arriva la frecciata da parte di uno dei giocatori granata per Bremer.

Il Torino ha portato a casa un punto importante, arrivato contro una Lazio che forse si aspettava di raccogliere qualcosa in più contro la squadra granata. I ragazzi di Ivan Juric, invece, sono riusciti a centrare un risultato importante, frutto di un lavoro certosino e di una preparazione sulla quale l’allenatore si è dedicato moltissimo nelle scorse settimane.

Uno 0-0 che fa felice soprattutto i ragazzi di Juric, al momento al primo posto in classifica proprio insieme alla Lazio, in attesa ovviamente dei risultati delle altre squadre. Nonostante l’addio di giocatori importanti, come Belotti ma anche Bremer, la squadra granata si è fatta trovare pronta ai nastri di partenza.

Torino, dopo il pareggio arriva la frecciata a Bremer

Il difensore brasiliano è andato alla Juventus, lasciando ovviamente un buco importante soprattutto in termini di esperienza e qualità. Certo, il Torino ha prontamente gettato le basi per andare oltre il suo addio. E cosi l’arrivo di Shuurs dall’Ajax, ma anche l’affidabilità di un altro difensore come Alessandro Buongiorno.

Proprio quest’ultimo, imbeccato ai microfoni di ‘Dazn’ nel post partita, ha risposto alla domanda riguardante l’ormai ex difensore granata: “Bremer per noi è stato un ottimo giocatore ma è il passato, ci sono tanti ragazzi come me e Schuurs che hanno voglia di fare e di dimostrare”, ha spiegato Buongiorno.