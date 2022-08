Calciomercato, Cavani rompe gli indugi: annuncio sul futuro

Edinson Cavani rompe gli indugi e parla del suo futuro, è attualmente ancora svincolato dopo l’esperienza al Manchester United

L’esperienza di Edinson Cavani al Manchester United è terminata lo scorso 30 giugno. Non rientrava nei piani del club e si è deciso per la separazione. Tra pochi mesi inizieranno i Mondiali in Qatar, gli ultimi della carriera del Matador e del suo amico ed eterno compagno di reparto, Luis Suarez. El Pistolero ha deciso di riparte dall’Uruguay, dal Nacional, mentre Cavani vorrebbe continuare in Europa.

Diverse sono le squadre che hanno tentato un approccio nei confronti dell’attaccante uruguagio, ma nessuna fin qui ha avuto il suo gradimento totale. Cavani è uno di quei campioni che fa comodo a tutti e nonostante si tratti di un classe ’87, è ancora integro fisicamente e desideroso di giocare da titolare. Se è una squadra che disputa la Champions League, meglio ancora.

Cavani parla del suo futuro

Edinson Cavani ha rilasciato alcune dichiarazioni al giornalista del Chiringuito, Diego Plaza: “Al momento non so quale sarà la mia prossima squadra. Questo è il calcio, io mi sento molto bene, ho bisogno di una squadra che creda realmente in me”. Le squadre che più si sono avvicinate al Matador in questa sessione di mercato sono state Nizza, Villarreal e Valencia. Evidentemente, progetti e offerte che almeno per il momento non lo hanno convinto.

Lo stipendio di Cavani al Manchester United era di quasi 11 milioni di sterline a stagione. Una cifra spropositata: il mercato è cambiato, i club non hanno più la possibilità di garantire cifre del genere ai calciatori a parametro zero. Almeno non tutti. Un esempio lampante, con le dovute proporzioni, è Andrea Belotti che il 21 agosto è ancora senza squadra, almeno ufficialmente visto il concreto interesse della Roma. O Dybala che si è accasato proprio in giallorosso rivedendo le sue pretese economiche.